11 ноября в 20:30 в направлении автотранспортной дороги А229 со стороны города Гусева двигался автомобиль «Фольксваген Пассат» под управлением 21-летнего водителя, который не правильно выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил съезд в левый придорожный кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель получила телесные повреждения.
Под Гусевом автомобиль «Фольксваген Пассат» вылетел в придорожный кювет
12 ноября 2018, 10:49авария
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