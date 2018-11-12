Под Гусевом автомобиль «Фольксваген Пассат» вылетел в придорожный кювет

12 ноября 2018, 10:49

11 ноября в 20:30 в направлении автотранспортной дороги А229 со стороны города Гусева двигался автомобиль «Фольксваген Пассат» под управлением 21-летнего водителя, который не правильно выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил съезд в левый придорожный кювет с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП водитель получила телесные повреждения.

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