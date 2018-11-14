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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве полицейские задержали подозреваемого в хищении кошелька у приятеля

14 ноября 2018, 13:07
В Гусеве полицейские задержали подозреваемого в хищении кошелька у приятеля
В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратился 27-летний горожанин. Мужчина сообщил стражам порядка, что у него пропал кошелек с деньгами. Ущерб составил 26 500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска начали проверку по данному заявлению. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что накануне обнаружения пропажи бумажника заявитель распивал спиртное в компании своего 25-летнего приятеля. При проверке его на причастность к совершенному преступлению мужчина сознался в содеянном. Похищенное он уже успел потратить на личные нужды. Также правоохранители выяснили, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
кража
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