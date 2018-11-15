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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве 36-летний мужчина избил своего приятеля до состояния комы

15 ноября 2018, 11:26
В Гусеве 36-летний мужчина избил своего приятеля до состояния комы
В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» поступило сообщение из центральной районной больницы о госпитализации 31-летнего местного жителя в состоянии комы.

По данным полиции, потерпевший в принадлежащей ему квартире употреблял алкогольные напитки совместно с подозреваемым. Выйдя из квартиры на лестничную площадку дома, между мужчинами начался словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес несколько ударов своему приятелю, в результате чего, тот упал, ударился головой и потерял сознание. Жители дома обнаружили своего соседа в подъезде дома в бессознательном состоянии и вызвали скорую помощь.

Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом: черепно-мозговая травма, кома. Заключением медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения расценены как средней тяжести вред здоровью.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции, провели поквартирный обход, установили круг знакомых потерпевшего, изъяли отпечатки пальцев. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый был задержан. Им оказался 36-летний знакомый пострадавшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трёх лет.
избиение
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