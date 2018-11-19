На трассе между Гусевом и Неманом в кювет вылетело легковое авто. Об этом в понедельник сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».
По данным свидетелей, авария произошла в 5–6 километрах от Гусева, иномарка перевернулась на крышу. Других машин с повреждениями поблизости нет, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи. По предварительной информации, пострадал водитель авто.
Под Гусевом иномарка перевернулась в кювет, есть пострадавший
19 ноября 2018, 15:45
авария
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