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Информационный сайт города Гусева

Под Гусевом иномарка перевернулась в кювет, есть пострадавший

19 ноября 2018, 15:45
Под Гусевом иномарка перевернулась в кювет, есть пострадавший
На трассе между Гусевом и Неманом в кювет вылетело легковое авто. Об этом в понедельник сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».

По данным свидетелей, авария произошла в 5–6 километрах от Гусева, иномарка перевернулась на крышу. Других машин с повреждениями поблизости нет, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи. По предварительной информации, пострадал водитель авто.
авария
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