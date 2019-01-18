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Информационный сайт города Гусева

Под Черняховском попал в аварию микроавтобус, который ехал с детьми в Гусев на соревнования

18 января 2019, 12:34
Под Черняховском попал в аварию микроавтобус, который ехал с детьми в Гусев на соревнования
В Черняховском районе микроавтобус, перевозивший детей, столкнулся с внедорожником Nissan. Об этом «Клопс» сообщили в группе пропаганды регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло в пятницу, 18 января, в 7:20, в районе посёлка Междуречье. По предварительным данным, за рулём Nissan сидел 24-летний мужчина, ехавший из Гусева в Калининград. При обгоне он не справился с управлением, что и стало причиной столкновения.

Микроавтобус Peugeot Boxer принадлежит Спортивно-адаптивной школе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Калининградской области. Директор учреждения Мария Рудик сообщила, что в машине сидели десять детей от 10 до 16 лет и три сопровождающих. Они ехали на соревнования по шорт-треку в Гусев.

«Согласно тахографу, водителем автобуса скоростной режим соблюдён. Также хочу отметить, что все знаки и маячок в нём установлены. Уведомление в ГИБДД о поездке было направлено», — рассказала Рудик.

В ГИБДД уточнили, что все школьники были пристёгнуты и никто не пострадал. Спортсменов отправили в Гусев на попутном рейсовом автобусе. В настоящее время они уже прибыли к месту проведения соревнований.

По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. В том числе в каком состоянии была проезжая часть в момент столкновения.
авария
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я
# 1я
Дороги нужно чистить, и посыпать , Хватит деньги по карманам раскладывать ,
18 января 2019 13:05   ЦитироватьОтветить18
Гость Ольга
# 2Гость Ольга
Дорога сегодня, именно трасса Гусев-Калининград, в ужасном состоянии...
Муж утром ехал в Кл-д, перед ним машину несколько раз развернуло, хорошо встречных не было. На дороге гололёд и снежный накат.
18 января 2019 13:48   ЦитироватьОтветить12
Света
# 3Света
Пока не сделают дорогу пригодную к движению ,аварии будут каждый день.
18 января 2019 20:11   ЦитироватьОтветить4
змей
# 4змей
До обеда конец ул.Ленина , ул.Утегенова, пос.Первомайское, Некрасовский был ГАЛИМЫЙ КАТОК . У нас что проблемы с песком и солью ? Дорожники в эту зиму вообще охренели !!! Дороги были посыпаны только там где автобусные остановки по 30 метров , как это понимать ? Где ваша хвалёная подготовка к зиме ??????
18 января 2019 23:13   ЦитироватьОтветить6
Сам Гость
# 5Сам Гость
"Да всё нормально",просто зима пришла не ожиданно,для дорожников)))
18 января 2019 23:13   ЦитироватьОтветить4

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