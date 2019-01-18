В Черняховском районе микроавтобус, перевозивший детей, столкнулся с внедорожником Nissan. Об этом «Клопс» сообщили в группе пропаганды регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло в пятницу, 18 января, в 7:20, в районе посёлка Междуречье. По предварительным данным, за рулём Nissan сидел 24-летний мужчина, ехавший из Гусева в Калининград. При обгоне он не справился с управлением, что и стало причиной столкновения.
Микроавтобус Peugeot Boxer принадлежит Спортивно-адаптивной школе по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Калининградской области. Директор учреждения Мария Рудик сообщила, что в машине сидели десять детей от 10 до 16 лет и три сопровождающих. Они ехали на соревнования по шорт-треку в Гусев.
«Согласно тахографу, водителем автобуса скоростной режим соблюдён. Также хочу отметить, что все знаки и маячок в нём установлены. Уведомление в ГИБДД о поездке было направлено», — рассказала Рудик.
В ГИБДД уточнили, что все школьники были пристёгнуты и никто не пострадал. Спортсменов отправили в Гусев на попутном рейсовом автобусе. В настоящее время они уже прибыли к месту проведения соревнований.
По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. В том числе в каком состоянии была проезжая часть в момент столкновения.
Под Черняховском попал в аварию микроавтобус, который ехал с детьми в Гусев на соревнования
18 января 2019, 12:34
авария
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