/ / / Деревенский детектив: как расследовали двойное убийство в посёлке под Гусевом

Глухонемой Тишин и его подруга Ольга Палей получали небольшие пенсии. Другим источником средств к существованию для них стал уход за кроликами и курами в частном доме, хозяин которого, близкий друг Тишина и Палей, живёт в Черняховске. Именно он и поднял тревогу: приятели, которым владелец дома подарил подержанный телефон для связи, не отвечали на звонки. Мужчина приехал в Приозёрное проверить хозяйство. Утки, кролики и куры исчезли, как и пара работников. Хозяин дома обратился в полицию.
Через несколько дней местный участковый пригласил к себе для беседы часто приезжающего в Приозёрное 19-летнего Петра Андреева (имя изменено). Парень грозился кого-то убить. Полицейский спросил Андреева о пропавших Тишине и Палей. Андреев напрягся и замолчал, а потом заявил: «Вы их никогда не найдёте».
Участковый позвонил в уголовный розыск.
Выяснилось, что Андреев часто гостил в Приозёрном у Шестопаловых (имена изменены) — родителей его погибшего друга. Вскоре троицу задержали сотрудники полиции.
Четвёртый обвиняемый
Все трое характеризовались как много пьющие асоциальные личности. Шестопаловы лишены родительских прав, двое их детей живут в приёмной семье, отец судим за неисполнение обязанностей по их воспитанию. В посёлке рассказывают, что, когда забирали детей, Шестопаловы очень переживали: пособия были для них единственным постоянным источником денег.
Пётр Андреев по пьянке пытался зарезать старшую сестру, за что пошёл под суд. Соседи по коммунальной квартире утверждали, что в состоянии алкогольного опьянения Андреев неадекватен, и боялись оставлять детей наедине с ним. Когда-то он учился вместе со старшим сыном Шестопаловых, дружил с ним, пока тот не замёрз на улице. На похоронах Андреев познакомился с его родителями. В каком-то смысле все трое нашли друг друга, и Пётр стал приезжать в Приозёрное регулярно.
8 декабря 2017 года он вернулся домой пьяным, в чужом бушлате и резиновых сапогах. Рассказал, что убил человека, а потом столкнул его в реку. Соседка посчитала, что всё это пьяный бред, и в полицию обращаться не стала…
Всем троим, 19-летнему Андрееву и сорокалетним Шестопаловым, предъявили обвинение в убийстве. Но был ещё четвёртый обвиняемый, вина которого бесспорна. К сожалению, этот четвёртый, виновный в миллионах человеческих смертей, снова ушёл от наказания. Это водка.
В один из дней
В день убийства водки снова не хватило. О том, сколько было выпито до этого, говорит факт: обвиняемые не помнят точную дату убийства. В черняховском межрайонном следственном отделе СУ СК «Клопс» сообщили, что в материалах дела значится так: «в один из дней с третьего по восьмое декабря 2017 года».
В этот «один из дней» они выпили всё, что у них было. В долг водки, а такая услуга предлагается некоторым жителям посёлка, им не дали. Гуляя по посёлку, они случайно увидели Тишина и Палей. По показаниям Андреева, Оксана Шестопалова вспомнила, что оба должны были пару дней назад получить пенсии.
Тишин и Палей денег не дали. Тогда их решили взять силой. Пару избили до потери сознания и обыскали. Денег у Тишина и Палей не было. И тогда их решили убить. Убивали найденным на дороге камнем, руками, ногами. Уползшую в дом Ольгу Палей добивали кухонным ножом. Денег так не нашли. Зато в доме и рядом с ним лежали два трупа, с которыми надо было что-то делать.
Тело Ольги Палей засунули в белый с синим оттенком пододеяльник, перекинули через раму велосипеда, отвезли к реке за несколько километров и выкинули в воду. Здесь же оставили велосипед. Тело Евгения Тишина отвезли на тачке. Даже если он ещё оставался жив, шансов выжить в холодной воде у него не было.
Из дома убитых забрали всё, что можно продать. Утку, кур, 14 кроликов, пилу стоимостью 4000 рублей, кнопочный телефон, старый бушлат и резиновые болотные сапоги…
В поисках тел
Троих, тогда ещё подозреваемых, задержали. Они начали давать показания. Дело о двойном убийстве в Приозёрном могло стать очередной «бытовухой», которая далеко не всегда раскрывается легко. Так получилось и в этом случае. У следствия имелись подозреваемые, но не было важнейших улик — тел.
Русло реки Писсы, в которую, как показали обвиняемые, они выкинули тела, четыре раза прочесали сотрудники полиции вместе с водолазами МЧС. Безрезультатно. Дело о двойном убийстве могло развалиться.
В один из мартовских дней местный житель гулял возле реки с собакой. Пёс вёл себя странно. Он нервничал и тащил хозяина ко льду на реке. Хозяин собаки почувствовал неприятный запах, а потом увидел человеческое тело, завёрнутое в пододеяльник. Так были найдены останки Ольги Палей. Теперь полицейским и следователям оставалось отыскать второе тело. Но его нигде не было.
Виктория Казаринова, руководитель черняховского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калининградской области, рассказала «Клопс», что криминалисты продолжали поиски: плавали на лодке по реке, осматривали берега, ощупывали баграми дно. В мае в 25 километрах от Приозёрного они нашли то, что искали, — останки человека.
Время и вода сделали своё дело — опознать человека было невозможно. Целый ряд экспертиз показал: это всё, что осталось от Евгения Тишина. И что убили его именно так, как и предполагало следствие.
Обвиняемый в убийстве порозовел
«Я встречался с Шестопаловым в следственном изоляторе, — рассказал „Клопс“ оперативник гусевского отдела полиции. — Чувствует он себя хорошо, лицо порозовело. Какого-либо раскаяния в его поведении я не увидел».
Редакция «Клопс» благодарит пресс-службу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области и пресс-службу УМВД за помощь в подготовке материала.
Как начиналось расследование убийства в Приозёрном, читайте здесь. В настоящее время дело о двойном убийстве передано в суд.