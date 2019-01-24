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Жителю Гусева грозит 2 года лишения свободы за кражу из автомобиля

24 января 2019, 11:05
Жителю Гусева грозит 2 года лишения свободы за кражу из автомобиля
В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратился иностранный гражданин, который сообщил, что из принадлежащего ему автомобиля «БМВ» была похищена автомагнитола и видеорегистратор. Ущерб составил 17 000 рублей.

На место преступления незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что кража из автомобиля была совершена через незапертую дверь. В результате оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый был задержан. Им оказался 38-летний местный житель. В ходе обыска у подозреваемого было изъято похищенное имущество.

В отношении злоумышленника дознавателями полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
кража
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