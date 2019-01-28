Житель округа задержан за кражу ноутбука из квартиры односельчанина

28 января 2019, 12:39

В МО МВД России «Гусевский» с заявлением о краже обратился 69-летний житель одного из поселков. Мужчина сообщил полицейским, что из его квартиры пропал ноутбук. Ущерб составил 10 000 рублей.



Сотрудники полиции начали проверку по данному заявлению. Участковые уполномоченные установили, что злоумышленник проник в квартиру потерпевшего через незапертую входную дверь. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к данному преступлению. Им оказался ранее судимый за кражи 37-летний односельчанин заявителя. Похищенное изъято у злоумышленника.



В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по признакам, преступления предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с незаконным проникновением в жилище». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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