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Житель посёлка Первомайское украл из машины односельчанина аккумулятор и набор ключей

28 января 2019, 12:49
Житель посёлка Первомайское украл из машины односельчанина аккумулятор и набор ключей
В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» с заявлением о краже обратился 79-летний житель посёлка Первомайское. Пенсионер сообщил, что неизвестный злоумышленник похитил из его автомобиля марки «Фольксваген» аккумулятор и набор ключей. Ущерб превысил 4 000 рублей.

Участковые уполномоченные полиции опросили соседей, возможных очевидцев происшествия, проверили граждан, ранее привлекавшихся к ответственности за подобные преступления, и установили личность подозреваемого — 30-летнего ранее судимого односельчанина потерпевшего.

Подозреваемый рассказал полицейским, что ночью он проник во двор дома автовладельца и повредил замок багажника, откуда похитил чужое имущество, которое позднее продал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
кража
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