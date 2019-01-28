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В Гусеве старшего сержанта оштрафовали на 50 тысяч рублей за обман «дембелей»

28 января 2019, 13:11
В Гусеве старшего сержанта оштрафовали на 50 тысяч рублей за обман «дембелей»
В Гусеве старшего сержанта воинской части 90151 осудили за мошенничество. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в военном следственном управлении СК РФ по Балтфлоту.

Инцидент произошёл в апреле 2018 года. Старшего сержанта назначили ответственным за покупку авиабилетов для военнослужащих его подразделения, которые демобилизовались и должны были лететь домой.

Желая незаконно обогатиться, злоумышленник сказал призывникам, что нужно оплатить дополнительный кассовый сбор на приобретение проездных документов, на каждого пассажира он составит от 300 до 600 рублей. В общей сложности мужчина собрал с военнослужащих 7500 рублей, этими деньгами он распорядился по своему усмотрению.

В отношении старшего сержанта возбудили дело по части 3 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Во время предварительного следствия он признал свою вину, раскаялся и добровольно возместил причинённый материальный ущерб. В результате Калининградский гарнизонный военный суд оштрафовал мужчину на 50 тысяч рублей.
военные мошеничество
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