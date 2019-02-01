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Информационный сайт города Гусева

Полицией Гусева разыскивается Олег Губа

1 февраля 2019, 13:58
МО МВД России «Гусевский» разыскивается Губа Олег Михайлович, 1974 года рождения, уроженец города Гусев Калининградской области, который с 20.01.2019 утратил связь со своей сожительницей, в настоящее время его местонахождение неизвестно. Ведет асоциальный образ жизни, может находиться в любом из районов области или в городе Калининграде.

Приметы: на вид 45 лет, рост 175 см., среднего телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые коротко стриженные. Особые приметы: на верхней губе справа шрам, имеется дефект речи.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Губа Олега Михайловича, просьба сообщить об этом в МО МВД России «Гусевский» по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 8 (40143) 3-23-32, 02 или 102.
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ДепУР
# 1ДепУР
"Шо, опять?!"
Сегодня, 15:57   ЦитироватьОтветить0

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