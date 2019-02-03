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Под Гусевом пьяный водитель вылетел в кювет

3 февраля 2019, 20:47
Под Гусевом пьяный водитель вылетел в кювет
2 февраля в 3:00 в Гусевском районе на 7 километре автодороги «Чистые Пруды-Гусев-Ольховатка-граница с Республикой Польша» следовал автомобиль «Фольксваген» под управлением 50-летнего водителя, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с дороги в кювет.

Как сообщается в сообществе Автомобилистов Калининградской области, в результате ДТП 30-летний пассажир получил телесные повреждения.
авария
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