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В Гусевском районе неработающий мужчина обокрал односельчанина, вскрыв топором дверь

6 февраля 2019, 14:26
В Гусевском районе неработающий мужчина обокрал односельчанина, вскрыв топором дверь
В МО МВД России «Гесевский» с заявлением о краже обратился 27-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из его дома в одном из поселка районов пропала электрическая плита с духовкой.

Сотрудники уголовного розыска прибывшие на место происшествия установили, что злоумышленник проник в жилище повредив входную дверь металлическим предметом. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к краже причастен 38-летний неработающий односельчанин заявителя. Полицейским задержанный пояснил, что вскрыл дверь при помощи топора. Похищенное изъято по месту жительства последнего.

В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
кража
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