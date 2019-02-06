Калининградский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего из Гусева в автокатастрофе, в результате которой получил тяжкие травмы один из водителей. Младший сержант оштрафован, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе военного следственного управления СК РФ в среду, 6 февраля.
ДТП произошло в июне прошлого года. Контрактник ехал на собственном автомобиле по дороге «Калининград — Нестеров», на 80-м километре он неверно выбрал дистанцию и врезался во впереди идущий «Ниссан Навара». От удара водитель «Ниссана» потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «УАЗом».
В результате водитель «УАЗа"получил различные травмы, которые в совокупности расцениваются как тяжкий вред здоровью. В отношении военнослужащего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В во время предварительного следствия и в суде младший сержант свою вину признал полностью, раскаялся и загладил перед потерпевшим причиненный ему вред.
Учитывая это, постановлением суда он оштрафован на 50 тыс. рублей.
Суд оштрафовал контрактника из Гусева за тройное ДТП с тяжкими последствиями
6 февраля 2019, 14:35
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