24-летняя жительница Гусева украла у знакомой золотую цепочку во время распития спиртного

7 февраля 2019, 15:16

В МО МВД России «Гусевский» с заявлением о краже обратилась 33-летняя местная жительница, у которой после визита гостей пропала золотая цепочка. Нанесённый ущерб оставил 15 000 рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили круг лиц, побывавших в квартире потерпевшей в день совершения кражи, и задержали подозреваемую. Ею оказалась 24-летняя местная жительница. Женщина призналась, что во время совместного распития спиртного она похитила из шкатулки цепочку, которую позднее сдала в ломбард. Полученными средствами злоумышленница распорядилась по собственному усмотрению.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы на срок до 5 лет.

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