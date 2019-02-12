Стройцентр Стройцентр
/ / / Житель Гусева получил реальный срок за неоднократное управление автомобилем в пьяном виде
Информационный сайт города Гусева

Житель Гусева получил реальный срок за неоднократное управление автомобилем в пьяном виде

12 февраля 2019, 20:50
Житель Гусева получил реальный срок за неоднократное управление автомобилем в пьяном виде
Гусевская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Суд, исследовав доказательства, представленные стороной обвинения, установил, что в ноябре 2018 года подсудимый, ранее осужденный за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь допустил вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Однако был задержан сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Гусевский».

С учетом ранее назначенного и не отбытого наказания суд признал жителя Гусева виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил его к лишению свободы сроком на 6 месяцев и 20 дней с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.
прокуратура
616 просмотров   |   3 комментария
0
Цветы и декор Флорист Цветы и декор Флорист
Другие новости по теме
Житель Гусева отработает 260 часов за вождение в нетрезвом виде
Житель Гусева отработает 260 часов за вождение в нетрезвом виде
Гусевским судом осужден житель области ударивший головой инспектора ДПС
Гусевским судом осужден житель области ударивший головой инспектора ДПС
Житель Гусевского района получил 2,5 года за ДТП со смертельным исходом
Житель Гусевского района получил 2,5 года за ДТП со смертельным исходом
Гусевским судом на 4 года осуждён водитель виновный в смерти пассажира
Гусевским судом на 4 года осуждён водитель виновный в смерти пассажира
я
# 1я
Мало дали, нужно таких оленей сажать на долго и с хорошим штрафом, что бы не повадно было, и ментов которые берут взятки за пьяную езду так же сажать на долго.
Сегодня, 10:01   ЦитироватьОтветить3
z
# 2z
с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.
НУЖНО ПОЖИЗНЕННО ЛИШАТЬ.
Сегодня, 10:03   ЦитироватьОтветить3
Житель
# 3Житель
Выйдет и дальше будет ездить...кусок говна!
Сегодня, 11:46   ЦитироватьОтветить1

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»