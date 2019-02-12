Житель Гусева получил реальный срок за неоднократное управление автомобилем в пьяном виде

12 февраля 2019, 20:50

Гусевская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.



Суд, исследовав доказательства, представленные стороной обвинения, установил, что в ноябре 2018 года подсудимый, ранее осужденный за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь допустил вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Однако был задержан сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Гусевский».



С учетом ранее назначенного и не отбытого наказания суд признал жителя Гусева виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил его к лишению свободы сроком на 6 месяцев и 20 дней с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

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