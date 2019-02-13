В Гусеве пьяная женщина — водитель BMW врезалась в припаркованный Volkswagen и скрылась

13 февраля 2019, 18:43

Фото: пресс-служба регионального УМВД

В Гусеве, 12 февраля 2019 года, в 14 часов 25 минут по улице Профсоюзной следовал автомобиль «БМВ» под управлением 24-летней женщины, которая не справилась с управлением и совершила наезд на припаркованный автомобиль «Фольксваген», после чего скрылась с места происшествия.



Граждане, невольно ставшие очевидцами произошедшего, сообщили о случившимся по телефону в районное отделение ГИБДД. Через несколько минут на проспекте Победы сотрудники ДПС задержали нарушительницу. По внешним признакам автоледи находилась в нетрезвом состоянии. В присутствии понятых она прошла тест на содержание алкоголя в крови, алкотестер показал содержание спирта в выдыхаемом воздухе выше допустимой нормы.



В отношении женщины составлен административный материал по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Кроме того, решается вопрос о привлечении автомобилистки к административной ответственности за оставление места ДТП.

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