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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве пьяная женщина — водитель BMW врезалась в припаркованный Volkswagen и скрылась

13 февраля 2019, 18:43
В Гусеве пьяная женщина — водитель BMW врезалась в припаркованный Volkswagen и скрылась Фото: пресс-служба регионального УМВД
В Гусеве, 12 февраля 2019 года, в 14 часов 25 минут по улице Профсоюзной следовал автомобиль «БМВ» под управлением 24-летней женщины, которая не справилась с управлением и совершила наезд на припаркованный автомобиль «Фольксваген», после чего скрылась с места происшествия.

Граждане, невольно ставшие очевидцами произошедшего, сообщили о случившимся по телефону в районное отделение ГИБДД. Через несколько минут на проспекте Победы сотрудники ДПС задержали нарушительницу. По внешним признакам автоледи находилась в нетрезвом состоянии. В присутствии понятых она прошла тест на содержание алкоголя в крови, алкотестер показал содержание спирта в выдыхаемом воздухе выше допустимой нормы.

В отношении женщины составлен административный материал по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Кроме того, решается вопрос о привлечении автомобилистки к административной ответственности за оставление места ДТП.
авария
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прохожий
# 1прохожий
фамилия
Сегодня, 19:03   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 2Житель
Вот курвище....хорошо хоть в машину врезалась...овца...
Сегодня, 19:06   ЦитироватьОтветить0
я
# 3я
Лишить прав пожизненно, и посадить лет так на 5
Сегодня, 19:25   ЦитироватьОтветить0
Бог
# 4Бог
Тяпина
Сегодня, 21:31   ЦитироватьОтветить0
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# 5Бог
Тяпина
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Тяпина
Сегодня, 21:33   ЦитироватьОтветить0

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