На проспекте Ленина на пешеходном переходе водитель автомобиля «Тойота» сбил 54-летнюю женщину

19 февраля 2019, 11:29

18 февраля в 16:10 в городе Гусеве на проспекте Ленина, со стороны улицы Почтовой, следовал автомобиль марки «Тойота» под управлением 70-летнего водителя, который не предоставил преимущество в движении пешеходу, осуществляющего переход через проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу и допустил наезд на него.



В результате дорожно-транспортного происшествия 54-летний пешеход получила телесные повреждения.

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