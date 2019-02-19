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Информационный сайт города Гусева

На проспекте Ленина на пешеходном переходе водитель автомобиля «Тойота» сбил 54-летнюю женщину

19 февраля 2019, 11:29
18 февраля в 16:10 в городе Гусеве на проспекте Ленина, со стороны улицы Почтовой, следовал автомобиль марки «Тойота» под управлением 70-летнего водителя, который не предоставил преимущество в движении пешеходу, осуществляющего переход через проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу и допустил наезд на него.

В результате дорожно-транспортного происшествия 54-летний пешеход получила телесные повреждения.
авария
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Гость ИРИНА
# 1Гость ИРИНА
Пожалуйста, установите «лежачие полицейские». Каждое утро опасности подвергаются дети, идущие в школу по этой дороге, а в обед это просто кошмар, если утром поток детей большой то в обеденное время их меньше т.к. уроки заканчиваются разное время у детей, Водители просто не пропускают деток!!!! Лежачие полицейские очень нужны по пр. Ленина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И вторая опасность ВНИМАНИЕ, дети идущие от пожарной части не по тротуару , а около магазина (по привычке раньше не было столько машин), водители совершающие выезд из склада магазина просто не видят детей т.к. выезжать задним ходом ОЧЕНЬ ОПАСНО! ОБРАТИТЕ ВСЕ НА ЭТО ВНИМАНИЕ предупредите деток ! Пострадавшей скорейшего выздоровления.
Сегодня, 11:57   ЦитироватьОтветить2
Гость Елена
# 2Гость Елена
Да,возле пожарной части очень опасное место.
Тротуар огородить,и знак поставить,где проход пешеходам запрещён.
Столько детей ходят.
Там ещё бывает ,собаки выбегают,вообще из стороны с торону мечешься,тут собаки ,тут машины.
Взрослому трудно.
Сегодня, 12:18   ЦитироватьОтветить1
Житель
# 3Житель
Однозначно лежачих положить надо...не надо ждать трупов!!!!!!!!!!!!
Сегодня, 13:09   ЦитироватьОтветить0
Гость Елена
# 4Гость Елена
Гость ИРИНА,
Да, нужен лежачий полицейский.
Правильно написали.
Сегодня, 13:11   ЦитироватьОтветить0

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