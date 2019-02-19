В Нестеровском районе на обочине дороги обнаружили такси с мёртвым водителем за рулём. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошёл в понедельник, 18 февраля, в 10:40 под Нестеровом. Автомобиль гусевской компании «Омега» заметили проезжавшие мимо местные жители, которые знали таксиста. По словам очевидцев, водитель не подавал признаков жизни, они вызвали скорую помощь, но медики констатировали смерть таксиста.
В пресс-службе УМВД пояснили, что жёлтый Volkswagen Polo принадлежал 57-летнему жителю посёлка Ясная Поляна. Предположительно, мужчина ехал в сторону своего дома. Почувствовав себя плохо, он остановился и впоследствии умер.
«На теле признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления точной причины его гибели проводится судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — пояснили в полиции.
По данным источника, у погибшего был ряд хронических заболеваний, в том числе сердца и сахарный диабет.
Водитель гусевского такси найден мертвым в машине на обочине дороги
19 февраля 2019, 18:04
такси
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