Полицейские задержали жителя Гусевского района за хранение марихуаны

26 февраля 2019, 14:16

Сотрудники по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусевский» в результате оперативно-розыскных мероприятий установили причастность 31-летнего жителя одного из поселков к незаконному обороту наркотиков.



Полицейские выяснили, что не работающий местный житель, нашел дикорастущую коноплю, из которой изготовил наркотическое средство — марихуану. Наркотики мужчина использовал для личного потребления. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого стражи порядка обнаружили 36 грамм наркотических средств и приспособление для курения наркотиков. Кроме того, установлено, что злоумышленник ранее был неоднократно судим, за имущественные преступления и преступления против личности.



В отношении сельчанина дознаватели возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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