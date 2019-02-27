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Информационный сайт города Гусева

Бывший контрактник из Гусева получил 4 месяца условно за месячную «самоволку»

27 февраля 2019, 19:45
Бывший контрактник из Гусева получил 4 месяца условно за месячную «самоволку»
В Гусеве бывшего контрактника, который проходил службу в войсковой части 90151 дислоцированной в Гусеве, осудили за прогулы.

Следствие установило, что ефрейтор Данил Бажин с 13 февраля по 14 марта 2018 года не являлся на службу без уважительных причин. Мужчина проводил время по своему усмотрению, проживая в городе Гусеве. После «прогулов» он добровольно явился в воинскую часть.

На ефрейтора завели дело по части 4 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту). В настоящее время его уволили. Суд назначил Бажину наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца условно.
военные самоволка
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