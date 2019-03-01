Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть несовершеннолетней, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.
Сообщение о смерти 15-летней девочки в приемном отделении ГБУЗ «Психиатрическая больница Калининградской области № 2» поступило в правоохранительные органы 21 февраля 2019 года. По данному факту в региональном управлении СКР было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.
По предварительным данным, полученным в ходе проверки, в начале февраля девочка была госпитализирована в детскую областную больницу Калининградской области, где ей был поставлен диагноз, связанный с психическим расстройством. 21 февраля 2019 года ребенок был направлен на госпитализацию изначально в психиатрическую больницу № 1 Калининградской области, откуда после обследования несовершеннолетнюю перенаправили в лечебное заведение в поселке Прибрежном, где она скончалась.
Согласно данным, полученным в ходе производства судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате сердечной недостаточности.
В ходе расследования уголовного дела следствие намерено самым тщательным образом проверить своевременно ли и в должном ли объеме была оказана медицинская помощь и проведено лечение ребенку в указанных лечебных учреждениях на всех этапах.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления и выявление лиц, причастных к смерти ребенка.
Расследование уголовного дела продолжается.
По факту гибели 15-летней школьницы из Гусева возбуждено уголовное дело
1 марта 2019, 13:19
Следственный комитет
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