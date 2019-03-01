Стройцентр Стройцентр
/ / / По факту гибели 15-летней школьницы из Гусева возбуждено уголовное дело
Информационный сайт города Гусева

По факту гибели 15-летней школьницы из Гусева возбуждено уголовное дело

1 марта 2019, 13:19
По факту гибели 15-летней школьницы из Гусева возбуждено уголовное дело
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть несовершеннолетней, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Сообщение о смерти 15-летней девочки в приемном отделении ГБУЗ «Психиатрическая больница Калининградской области № 2» поступило в правоохранительные органы 21 февраля 2019 года. По данному факту в региональном управлении СКР было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, полученным в ходе проверки, в начале февраля девочка была госпитализирована в детскую областную больницу Калининградской области, где ей был поставлен диагноз, связанный с психическим расстройством. 21 февраля 2019 года ребенок был направлен на госпитализацию изначально в психиатрическую больницу № 1 Калининградской области, откуда после обследования несовершеннолетнюю перенаправили в лечебное заведение в поселке Прибрежном, где она скончалась.

Согласно данным, полученным в ходе производства судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате сердечной недостаточности.

В ходе расследования уголовного дела следствие намерено самым тщательным образом проверить своевременно ли и в должном ли объеме была оказана медицинская помощь и проведено лечение ребенку в указанных лечебных учреждениях на всех этапах.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления и выявление лиц, причастных к смерти ребенка.

Расследование уголовного дела продолжается.
Следственный комитет
147 просмотров   |   2 комментария
0
Цветочки от солнышка Цветочки от солнышка
Другие новости по теме
На Гусевского водителя нелегальной маршрутки завели уголовное дело
На Гусевского водителя нелегальной маршрутки завели уголовное дело
Семилетняя девочка из Гусева упала с балкона театра эстрады в Светлогорске
Семилетняя девочка из Гусева упала с балкона театра эстрады в Светлогорске
Избиение школьницы в Гусеве: Что стало с героями нашумевшей истории
Избиение школьницы в Гусеве: Что стало с героями нашумевшей истории
Заявление Следственного комитета России по поводу избиения девочки в Гусеве
Заявление Следственного комитета России по поводу избиения девочки в Гусеве
Житель
# 1Житель
Маме терпения и сил....судиться с врачами это просто трата времени...в нашей стране...могучей...
Сегодня, 14:30   ЦитироватьОтветить0
666
# 2666
УЖАС !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сегодня, 14:47   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико