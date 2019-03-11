Сегодня в 5:47 на 59 километре автодороги «Советск-Гусев» 28-летней водитель автомобиля «Рено» выбрал неправильный скоростной режим и допустил наезд на придорожное дерево слева по ходу движения.
По данным свидетелей, в результате аварии погиб 33-летний командир батальона. У него остались жена и двое детей. Еще двое военнослужащих, водитель и 23-летний пассажир, в настоящее время находятся в реанимации одной из больниц Калининграда.
Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.
Под Гусевом произошла авария, в которой один погиб и двое пострадали
11 марта 2019, 12:28
авария Очаково
2 399 просмотров | 18 комментариевНовость отредактирована Сегодня, 16:51
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