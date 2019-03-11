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Информационный сайт города Гусева

Под Гусевом произошла авария, в которой один погиб и двое пострадали

11 марта 2019, 12:28
Под Гусевом произошла авария, в которой один погиб и двое пострадали
Сегодня в 5:47 на 59 километре автодороги «Советск-Гусев» 28-летней водитель автомобиля «Рено» выбрал неправильный скоростной режим и допустил наезд на придорожное дерево слева по ходу движения.

По данным свидетелей, в результате аварии погиб 33-летний командир батальона. У него остались жена и двое детей. Еще двое военнослужащих, водитель и 23-летний пассажир, в настоящее время находятся в реанимации одной из больниц Калининграда.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.
авария Очаково
2 399 просмотров   |   18 комментариев
Новость отредактирована Сегодня, 16:51
Причина: Дополненна информация и добавлены фотографии
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ОК
# 1ОК
однако они уже вчера все были уволены по собственному
Сегодня, 12:42   ЦитироватьОтветить1
ЕвГен
# 2ЕвГен
ОК,
ты идиот???
Сегодня, 12:43   ЦитироватьОтветить12
Законник
# 3Законник
ЕвГен,
Он не идиот, просто придурок.
Сегодня, 13:39   ЦитироватьОтветить7
Протуберанец
# 4Протуберанец
Рано утром вояки получили команду быстро "метнуться" в Советск. Погоду сегодня видели? Вот и гнали, чтоб успеть выполнить приказ. Военные следаки теперь пускай устанавливают истинную причину, но она очевидна. Жизнь теперь не вернуть, парня жалко, молодой, еще мог принести пользу государству.
Сегодня, 13:39   ЦитироватьОтветить3
Гость ЕЛЕНА
# 5Гость ЕЛЕНА
КАКОЙ БЫ НЕ БЫЛ ПРИКАЗ - ПРАВИЛА ПДД ЕЩЕ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ. В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ САМА БЫЛА - ТОЖЕ ВОЕННЫЕ "СПЕШИЛИ" ЧУТЬ НЕ УБИЛИ ВОЗЛЕ СОБСТВЕННОГО ДОМ
Сегодня, 14:16   ЦитироватьОтветить8
Я
# 6Я
Ну да, пдд ещё никто не отменял, но и за вот приказы нужно уметь как мужчина ответить!!! Двое маленьких деток папу потеряли!!!😞
Сегодня, 14:27   ЦитироватьОтветить5
Гость Маруся
# 7Гость Маруся
пдд...сегодня утром гололедище был!
Сегодня, 15:14   ЦитироватьОтветить2
Созерцающий
# 8Созерцающий
Пока не будет экспертизы нечего здесь про ПДД словоблудить, в смысле нарушены они или нет. Человек погиб, двое потеряли здоровье. Есть более насущный вопрос - кто ответит за то, что дорога в такой гололёд была не обработана противогололёдной смесью или хотя бы песком?! В странах "вечногниющего" Запада компания, обслуживающая трассу, после такого случая замучилась бы выплачивать компенсации семье погибшего и потерпевшим. А у нас человеческая жизнь по прежнему не стоит ничего.
Что сегодня творилось на улицах с утра, наверное, рассказывать не надо. Про трассы тоже. А,вот, наряды на обработку дорог песчано-солевой смесью соответствующие организации наверно уже закрыли и акты составили. Весна же, само растает, и денежку в карман положить не забудут. Как-то так.
Сегодня, 16:13   ЦитироватьОтветить12
Кирилл
# 9Кирилл
Вечная память. Я его знал. Соболезнования супруге и родственникам. Это сплошь и рядом происходит, что офицеры бьются. Командиры ждут до последнего, а потом срочно представьте документы, отчёты и т.д. я и командира бригады этой знаю, сталкивался, к сожалению, полностью некомпетентный, лживый и неприятный человек, который ради похвалы командования на многое готов. И комбат летел в Советск по его приказу. Почему бы ему за это не ответить?
Сегодня, 16:24   ЦитироватьОтветить14
Житель
# 10Житель
Теперь этому командиру бригады с этим жить всю его жизнь...если совесть есть у этого человека конечно((((
Сегодня, 16:29   ЦитироватьОтветить2
Гость гость
# 11Гость гость
Кирилл,
при чем здесь человек, который приказал ехать в Советск? Или он был за рулем и давил на "гашетку"? В этой аварии виноват прежде всего водитель машины, который не учел гололеда на дороге, и ехал он не 60 км/ч... Соболезнование семье Офицера...
Сегодня, 16:41   ЦитироватьОтветить5
А
# 12А
Если не знаете всех подробностей, то и не стоит говорить причём тут человек который приказал!!!
Сегодня, 17:47   ЦитироватьОтветить1
Гость Гость
# 13Гость Гость
Из за вот таких ... Приказов погиб хороший человек. Светлая память Сакурову Сергею
Сегодня, 18:04   ЦитироватьОтветить1
Гость Олег
# 14Гость Олег
Проблема в том ,что служебные задачи выполняют на частных авто ,так было и в этот раз ,мы не следователи и не специалисты что бы мусолить эту тему- перестаньте ,горе ,оно горе и каждый живет со своим горем ,соболезнуйте и не более того ,пусть земля ему будет пухом.
Сегодня, 18:08   ЦитироватьОтветить2
Ника.1.
# 15Ника.1.
На Клопсе на фото чётко видно- дорога как зеркало, гололёд. Деревьев по обочинам практически нет. Прямо рок какой-то, нашли дерево. Судя по тому, что от машины осталось, скорость была немалая, а ведь было ещё темно.
Соболезнования семье погибшего.
Сегодня, 18:15   ЦитироватьОтветить0
она
# 16она
ПОРА УЖЕ ЭТИ ПРИДОРОЖНЫЕ ДЕРЕВЬЯ СПИЛИТЬ, ОСОБЕННО НА ОПАСНЫХ УЧАСТКАХ ДОРОГИ
Сегодня, 18:31   ЦитироватьОтветить0
О
# 17О
Гость Олег,
Посмотрим ещё, чем все закончиться...
Сегодня, 18:36   ЦитироватьОтветить0
Гость гость
# 18Гость гость
Кирилл,
я с вами согласна. просто так бы они не поехали в 5,30 утра в советск и не летели так если бы наш "милый" комбриг не приказал прибыть им в течении часа
Сегодня, 18:52   ЦитироватьОтветить0

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