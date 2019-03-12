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Под Гусевом столкнулись автомобили «Фольксваген» и «ГАЗ», пострадал один человек

12 марта 2019, 10:52
Под Гусевом столкнулись автомобили «Фольксваген» и «ГАЗ», пострадал один человек
11 марта в 8:16 в Гусевском районе 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Фольксваген-Пассат», выбрав небезопасный скоростной режим, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «ГАЗ» под управлением 59-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗ» получил травмы.
авария
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а
# 1а
Короче говоря опять скользкая и не посыпанная дорога. Коммунальщики готовьтесь к судам.
Сегодня, 12:38   ЦитироватьОтветить6
Гость Коля
# 2Гость Коля
Когда на улице холодно, я надеваю шапку и куртку, когда на улице скользко, я обуваю удобную обувь и хожу аккуратно. Особенно, если не посыпано.
Сегодня, 13:54   ЦитироватьОтветить6

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