Под Гусевом столкнулись автомобили «Фольксваген» и «ГАЗ», пострадал один человек

12 марта 2019, 10:52

11 марта в 8:16 в Гусевском районе 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Фольксваген-Пассат», выбрав небезопасный скоростной режим, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «ГАЗ» под управлением 59-летнего водителя.



В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗ» получил травмы.

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