/ / / «Таких тяжёлых больных не было»: врачи психбольницы — об умершей в приёмном покое 15-летней девочке из Гусева

Врачи психиатрической больницы № 2 в Прибрежном, где в приёмном покое умерла 15-летняя Ангелина Разинькова из Гусева, в своих объяснениях утверждали, что таких тяжёлых больных в их учреждение никогда раньше не поступало. Об этом «Клопс» рассказал источник, близкий к следствию.
Заведующий детским отделением психиатрической больницы № 2 пояснил правоохранительным органам, что за его 47-летний стаж работы в психиатрии «таких тяжёлых больных, нуждающихся в реанимационной помощи, никогда в психиатрическую больницу не госпитализировали». По словам доктора, в случаях, когда у пациентов ухудшалось физическое состояние, их переводили в стационары. При согласовании вопроса о госпитализации Ангелины о тяжести её состояния не сообщили ни врачи ДОБ, ни медики психиатрической больницы № 1.
Похожее объяснение дала правоохранительным органам и заместитель главного врача по медицинской части психбольницы № 2, которая работает в психиатрии 17 лет. Она подтвердила, что за эти годы столь тяжёлых соматических пациентов в учреждение не госпитализировали.
«О состоянии Разиньковой руководство психбольницы № 2 в известность не поставили. В противном случае в госпитализации было бы отказано, так как в психиатрической больнице № 2 нет реанимационного отделения и палаты интенсивной терапии», — пояснила зам. главного врача.
В истории болезни Разиньковой за подписью врача ДОБ описано состояние Ангелины Разиньковой при выписке, 21 февраля: «Состояние тяжёлое, обусловлено депрессией». Указано также, что пациентка находится «в сознании, контактна, адекватна, ориентирована в себе, месте и времени…», при этом «на ноги не встаёт. Выписывается для дальнейшего лечения в психиатрический диспансер».
О том, что 15-летняя девочка скончалась в психиатрической больнице № 2, стало известно 21 февраля. Что пришлось пережить ребёнку перед смертью, рассказала её мама. Региональный СКР возбудил уголовное дело. Росздравнадзор и прокуратура проводят проверку по факту смерти 15-летней школьницы. Главврач ДОБ встретился с мамой девочки и принёс свои соболезнования. Врач-психиатр Раиса Кафидова, которая принимала и осматривала Ангелину в психбольнице на ул. Невского, ушла на пенсию сразу после смерти девочки.
«Таких тяжёлых больных не было»: врачи психбольницы — об умершей в приёмном покое 15-летней девочке из Гусева
13 марта 2019, 20:59
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