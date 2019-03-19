Жителю Гусева грозит тюремный срок за кражу банковской карты в баре

19 марта 2019, 17:39

В дежурную часть полиции с заявлением о краже банковской карты обратился 61-летний житель Гусева. Он пояснил, что наутро после посещения бара на улице Толстого обнаружил отсутствие банковской карты. Позднее ему на телефон поступило сообщение о снятии наличных, после чего потерпевший обратился в полицию.



В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» установили, что к краже причастен 58-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Подозреваемый сознался в содеянном и рассказал, что похитил банковскую карту из кармана куртки, висящей на стуле, когда потерпевший оставил её без присмотра. После он через банкомат снял денежные средства в размере 3 000 рублей.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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