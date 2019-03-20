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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве двое мужчин разобрали кирпичную стену хозпостройки и пытались похитить металлолом

20 марта 2019, 18:14
В Гусеве двое мужчин разобрали кирпичную стену хозпостройки и пытались похитить металлолом
В дежурную часть полиции обратился 42-летний житель Гусева, который сообщил, что неизвестные мужчины разобрали кирпичную стену и проникли в расположенную во дворе дома хозяйственную постройку, откуда пытались похитить металлолом.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские по имеющейся информации составили ориентировку на подозреваемых и обследовали прилегающую территорию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленников. Ими оказались ранее судимые местные жители 32 и 26 лет.

По факту покушения на кражу следственным отделом возбуждено уголовное дело. По данным сотрудников полиции, фигуранты причастны к совершению двух аналогичных преступлений. Следствие продолжается.
кража
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Зритель
# 1Зритель
А что это в новости про ДШИ комментарии закрыли? Чего там так испугались? Что в комментариях было, кто успел почитать?
Сегодня, 21:01   ЦитироватьОтветить
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