В Гусеве двое мужчин разобрали кирпичную стену хозпостройки и пытались похитить металлолом

20 марта 2019, 18:14

В дежурную часть полиции обратился 42-летний житель Гусева, который сообщил, что неизвестные мужчины разобрали кирпичную стену и проникли в расположенную во дворе дома хозяйственную постройку, откуда пытались похитить металлолом.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.



Полицейские по имеющейся информации составили ориентировку на подозреваемых и обследовали прилегающую территорию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленников. Ими оказались ранее судимые местные жители 32 и 26 лет.



По факту покушения на кражу следственным отделом возбуждено уголовное дело. По данным сотрудников полиции, фигуранты причастны к совершению двух аналогичных преступлений. Следствие продолжается.

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