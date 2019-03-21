Суд вынес приговор жителю Гусевского района, который украл у своего дяди 1800 дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба Гусевского городского суда.
С 15 по 23 ноября 2018 года в ночное время молодой человек неоднократно наведывался в хозяйственную постройку в поселке Первомайское Гусевского района, где сливал из металлической бочки в принесенные с собой канистры дизельное топливо, которое принадлежало его дяде. Таким образом, мужчина похитил 1 800 литров дизельного топлива на общую сумму 75 600 рублей.
Кроме того, в один из дней помимо топлива племянник вынес из хозяйственной постройки аккумуляторную батарею стоимостью 4 500 рублей.
В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, в содеянном раскаялся.
Суд квалифицировал действия парня по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (9 эпизодов) как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище.
Приговором Гусевского городского суда молодой человек признан виновным в совершении преступлений. На основании ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде 400 часов обязательных работ.
Приговор не вступил в законную силу.
Житель Гусевского района получил 400 часов обязательных работ за кражу дизтоплива у дяди
21 марта 2019, 19:21
суд кража
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