Полиция Гусева разыскивает Николая Бержискаса, скрывшегося от следствия

24 марта 2019, 12:18

Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается скрывшийся от предварительного следствия Бержискас Николай Казио, 1968 года рождения, зарегистрированный по адресу: Гусев, улица Суворова.



Страдает психическими расстройствами, злоупотребляет спиртными напитками, склонен к бродяжничеству.



Приметы: на вид 45 лет, рост 160 см, среднего телосложения, лицо овальное смуглое, глаза карие, волосы черные, носит бороду. На верхней челюсти отсутствуют три передних зуба, на груди татуировка в виде сердца.



Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Николая Бержискаса, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8(40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.



Круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 551-066.

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