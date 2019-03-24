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Информационный сайт города Гусева

Полиция Гусева разыскивает Николая Бержискаса, скрывшегося от следствия

24 марта 2019, 12:18
Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается скрывшийся от предварительного следствия Бержискас Николай Казио, 1968 года рождения, зарегистрированный по адресу: Гусев, улица Суворова.

Страдает психическими расстройствами, злоупотребляет спиртными напитками, склонен к бродяжничеству.

Приметы: на вид 45 лет, рост 160 см, среднего телосложения, лицо овальное смуглое, глаза карие, волосы черные, носит бороду. На верхней челюсти отсутствуют три передних зуба, на груди татуировка в виде сердца.

Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Николая Бержискаса, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8(40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102.

Круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 551-066.
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.Юра
# 1.Юра
И что его искать он каждый день курсирует между дачами и металлоприёмкой на достоевского.
Сегодня, 14:25   ЦитироватьОтветить
30
Я
# 2Я
Да эти цыгане все на одну рожу...
Сегодня, 17:23   ЦитироватьОтветить
00

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