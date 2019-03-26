Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Жителю Гусева грозит тюремный срок за самовольное подключение к газопроводу
Информационный сайт города Гусева

Жителю Гусева грозит тюремный срок за самовольное подключение к газопроводу

26 марта 2019, 14:01
Жителю Гусева грозит тюремный срок за самовольное подключение к газопроводу
Участковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Гусевский» в ходе проведения рейдовых мероприятий выявлен факт самовольного подключения к газовой магистрали в домовладении 42-летнего местного жителя.

В ходе следствия было установлено, что мужчина в январе 2019 года незаконно произвел несанкционированную врезку в газопровод с целью хищения газа для бытовых нужд своего дома.

Мужчина признал вину в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная из газопровода». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
кража
343 просмотра   |   1 комментарий
0 голосов
Другие новости по теме
Жителю Гусева грозит тюремный срок за кражу банковской карты в баре
Жителю Гусева грозит тюремный срок за кражу банковской карты в баре
Жителю Гусевского района грозит тюремный срок за мошенничество в сфере кредитования
Жителю Гусевского района грозит тюремный срок за мошенничество в сфере кредитования
Жителю Гусева грозит 2 года лишения свободы за кражу из автомобиля
Жителю Гусева грозит 2 года лишения свободы за кражу из автомобиля
Житель Гусева получил 7 лет колонии за кражи и разбойное нападение
Житель Гусева получил 7 лет колонии за кражи и разбойное нападение
г
# 1газовик
Так скоро все будем врезки делать жить то хочется .
Сегодня, 17:01   ЦитироватьОтветить
00

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров