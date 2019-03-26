Участковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Гусевский» в ходе проведения рейдовых мероприятий выявлен факт самовольного подключения к газовой магистрали в домовладении 42-летнего местного жителя.
В ходе следствия было установлено, что мужчина в январе 2019 года незаконно произвел несанкционированную врезку в газопровод с целью хищения газа для бытовых нужд своего дома.
Мужчина признал вину в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная из газопровода». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Жителю Гусева грозит тюремный срок за самовольное подключение к газопроводу
26 марта 2019, 14:01
кража
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