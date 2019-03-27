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На военнослужащего, с которым в ДТП погиб пассажир, завели уголовное дело

27 марта 2019, 12:35
На военнослужащего, с которым в ДТП погиб пассажир, завели уголовное дело
Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» возбуждено в отношении военнослужащего по контракту войсковой части 90151 сержанта Александра Лысенко, который находился за рулем автомобиля в момент жуткого ДТП под Гусевом, где погиб человек. Об этом «Русскому Западу» сообщили в пресс-службе Военного следственного управления СК РФ по Балтийскому флоту

Авария произошла 11 марта 2019 года на автодороге «Советск — Гусев». По данным следствия, сержант Лысенко, находившийся за рулем своего автомобиля, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, в результате чего не справился с его управлением и совершил столкновение с придорожным деревом. В результате ДТП погиб 33-летний командир батальона, а еще один военнослужащий получил серьезные травмы.
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