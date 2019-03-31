30 марта пожарно-спасательные подразделение МЧС три раза привлекались для ликвидации возгораний в Гусевском городском округе. Об этом сообщает главное управление МЧС Калининградской области.
В 15.27 поступило сообщение о пожаре на улице Победы в городе Гусеве. Горел прессованный картон на площади 200 м². Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 4 человек и 1 единицы техники.
В 16.19 поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Приозерное. В поле горело 30 м² сена. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 4 человек и 1 единицы техники.
В 20.46 поступило сообщение о пожаре на улице Лесная в городе Гусеве. Сгорел деревянный гараж размером 4×5м, оббитый железом. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 4 человек и 2 единицы техники.
Кроме того, за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС 58 раз привлекались для ликвидации палов сухой травы на территории Калининградской области.
В Гусевском округе за сутки произошло три пожара
31 марта 2019, 13:15
пожар
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