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Сотрудники полиции задержали 40-летнего жителя Гусева за кражу денег с банковской карты

1 апреля 2019, 18:12
Сотрудники полиции задержали 40-летнего жителя Гусева за кражу денег с банковской карты
В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратился 52-летний горожанин с заявлением о краже денежных средств.

В ходе проверки было установлено, что потерпевший отдал свою банковскую карту ранее судимому знакомому для покупки продуктов и назвал ему ПИН-код. Воспользовавшись этим, злоумышленник снял с карты 15 тысяч рублей, которые потратил по своему усмотрению.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый в совершении кражи был задержан. Им оказался 40-летний местный житель.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
кража
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