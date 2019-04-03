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Жительница Гусева получила 160 часов обязательных работ за кражу золотой цепочки у знакомой

3 апреля 2019, 11:43
Жительница Гусева получила 160 часов обязательных работ за кражу золотой цепочки у знакомой
14 января 2019 года в квартире по ул. Малахова в городе Гусеве местная жительница тайно похитила золотую цепочку, принадлежащую своей знакомой, причинив потерпевшей ущерб на сумму более 11 000 рублей.

В судебном заседании подсудимая с предъявленным обвинением согласилась, в содеянном раскаялась и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, т. е. без проведения судебного следствия.

Государственный обвинитель и потерпевшая не возражали против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.
Суд квалифицировал действия подсудимой по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности, а также обстоятельства совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес явку с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении двух малолетних детей.

Приговором Гусевского городского суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.
суд кража
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