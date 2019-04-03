Жительница Гусева получила 160 часов обязательных работ за кражу золотой цепочки у знакомой

3 апреля 2019, 11:43

14 января 2019 года в квартире по ул. Малахова в городе Гусеве местная жительница тайно похитила золотую цепочку, принадлежащую своей знакомой, причинив потерпевшей ущерб на сумму более 11 000 рублей.



В судебном заседании подсудимая с предъявленным обвинением согласилась, в содеянном раскаялась и заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, т. е. без проведения судебного следствия.



Государственный обвинитель и потерпевшая не возражали против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд квалифицировал действия подсудимой по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.



При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности, а также обстоятельства совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.



К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес явку с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении двух малолетних детей.



Приговором Гусевского городского суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ.



Приговор вступил в законную силу.

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