Мужчина из Гусева втёрся в доверие к одинокой женщине и украл 87 000 рублей

5 апреля 2019, 10:41

В МО МВД России «Гусевский» обратилась 40-летняя местная жительница, которая рассказала, что из её квартиры пропал мобильный телефон. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что с банковского счёта потерпевшей при помощи мобильного приложения, установленного на гаджете, были похищены денежные средства в сумме 87 000 рублей.



Потерпевшая предположила, что украсть денежные средства мог сожитель. Сотрудники уголовного розыска в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи задержали безработного 29-летнего мужчину, ранее судимого. Выяснилось, что подозреваемый познакомился с одинокой женщиной, вошёл в доверие и, когда находился у неё дома, незаметно похитил принадлежащее заявительнице имущество, которым распорядился по собственному усмотрению.



По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».



Сейчас расследование продолжается, устанавливается причастность мужчины к аналогичным преступлениям на территории области. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об его аресте.

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