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Жительницу области оштрафовали за трудоустройство в в/ч по поддельному диплому Гусевского сельхозтехникума

8 апреля 2019, 12:28
Жительницу области оштрафовали за трудоустройство в в/ч по поддельному диплому Гусевского сельхозтехникума
Жительницу Калининградской области оштрафовали за трудоустройство в воинскую часть по поддельному документу о среднем профессиональном образовании. Об этом «Клопс» сообщили в Военном следственном управлении СК РФ по Балтфлоту.

Установлено, что в 1984 году женщина купила диплом Гусевского сельскохозяйственного техникума. С 1992 года она начала проходить военную службу по контракту. Спустя год благодаря поддельному документу ей присвоили звание прапорщика, в 2004-м — старшего прапорщика. В 2006-м женщину уволили и поставили на пенсионный учёт в военном комиссариате. Ей назначили выплаты с учётом воинского звания. Всего с 1993 по 2018 год военнослужащая получила от государства 155 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Обвиняемая полностью признала свою вину и возместила причинённый ущерб. Гвардейский районный суд оштрафовал жительницу области на десять тысяч рублей.
военные агропромышленный колледж мошеничество
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