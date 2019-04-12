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Информационный сайт города Гусева

Гусевский суд рассматривает уголовное дело по факту ДТП, в которогом погибли три человека

12 апреля 2019, 10:56
Гусевский суд рассматривает уголовное дело по факту ДТП, в которогом погибли три человека
Напомним, 20 января 2017 года в утреннее время водитель автомобиля «Mercedes-Benz» двигаясь по автодороге «Гусев — Нестеров» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем «BMW». В результате ДТП три человека погибли, одному пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.

Действия подсудимого следствием квалифицированы по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц.

Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 22 апреля 2019 года.
суд авария
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ж
# 1житель
Валера держись!!!!!! Господи помоги ему и его сыну также пострадавшему в аварии. Его жизнь уже наказала, в этой аварии погибла его жена и получил травму позвоночника его сын! 
Сегодня, 13:00   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 2Гость Гость
И ещё две не винные молодые души
Сегодня, 13:08   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 3Гость Гость
Гость Гость,
А на других плевать. И на их родственников.
Главное это Валера.
Сегодня, 13:36   ЦитироватьОтветить
40
Г
# 4Гость.
Ему с этим жить. И не дай бог кому то оказаться на его месте!!!! 
Сегодня, 13:54   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 5Гость Гость
Гость.,
Я смотрю вы за убийцу больше переживаете, чем за родственников погибших людей. Им ведь тоже с этим жить. Но о них вы не думаете. и не дай бог кому-то оказаться на их месте.
Сегодня, 14:05   ЦитироватьОтветить
30
Г
# 6Гость Гость
Вот и я говорю многие за убийцу а он не думал о жене и ребенке  когда на дороге исполнял 
Сегодня, 14:24   ЦитироватьОтветить
30
1
# 7112
Гости, хорош сраться. Все под Богом ходим, надо всех простить и жить дальше, потомкам будет наука. 
Сегодня, 16:18   ЦитироватьОтветить
30

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