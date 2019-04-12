Напомним, 20 января 2017 года в утреннее время водитель автомобиля «Mercedes-Benz» двигаясь по автодороге «Гусев — Нестеров» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем «BMW». В результате ДТП три человека погибли, одному пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.
Действия подсудимого следствием квалифицированы по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц.
Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 22 апреля 2019 года.
Гусевский суд рассматривает уголовное дело по факту ДТП, в которогом погибли три человека
12 апреля 2019, 10:56
суд авария
768 просмотров | 7 комментариев
Другие новости по теме