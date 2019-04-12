В Гусеве полицейские задержали калининградца, обманувшего пенсионера

12 апреля 2019, 11:28

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратился 82-летний пенсионер и сообщил, что стал жертвой мошенника.



Полицейские выяснили, что к пенсионеру в квартиру пришел неизвестный гражданин и предложил ему заменить его телевизор на более современную модель. Злоумышленник обманом выманил у потерпевшего его имущество, а также денежную доплату в сумме 5 000 рублей, обещая принести новый телевизор. Однако после того как подозреваемый ушёл с похищенным имуществом, то обещанную технику не принес.



Стражи порядка совершили поквартирный обход, опросили возможных очевидцев преступления, направили ориентировки с приметами подозреваемого наружным нарядам. В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый 35-летний житель областного центра. В ходе обыска у мужчины было изъято похищенное имущество.



Следователи полиции возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция по данной статье — 5 лет лишения свободы.

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