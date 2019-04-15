В Гусеве полицейские задержали горожанина, обокравшего приятеля

15 апреля 2019, 13:12

В полицию с заявлением о краже обратился 35-летний местный житель. Мужчина сообщил стражам порядка, что у него пропала банковская карта и 61 000 рублей с нее.



Сотрудники уголовного розыска установили, что потерпевший распивал спиртное в одном из заведений Гусева. По предварительным данным полиции, поздно вечером заявитель заснул на столе в кафе, этим обстоятельством воспользовался его ранее судимый приятель. Злоумышленник зная, что на счете потерпевшего имеются денежные средства похитил его банковскую карту. Деньги с нее он решил снять удаленно, для чего также похитил сим-карту из телефона приятеля. Придя домой горожанин произвел необходимые манипуляции и перевел на свой счет 61 000 рублей. Деньги мужчина тратил на алкогольные напитки в течении трех дней. Полицейские установили личность и местонахождение 49-летнего подозреваемого. В ходе личного досмотра у последнего изъято похищенное имущество и оставшиеся 1 500 рублей.



Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 стать 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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