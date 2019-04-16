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Информационный сайт города Гусева

Недалеко от поселка Ольховатка в результате ДТП погиб водитель из Литвы

16 апреля 2019, 20:06
Фото очевидца с места происшествия
В Гусевском районе в результате ДТП погиб водитель «Мерседеса». Об этом сообщил очевидец происшествия в Сообществе автомобилистов Калининграда и области.

Судя по снимкам, погибший водитель управлял автомобилем с регистрационным номером одной из стран Евросоюза. Информацию о гибели водителя «Новому Калининграду» подтвердили в пресс-службе регионального УМВД. Погибшим оказался гражданин Литвы 1959 года рождения.

Как уточнила глава пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая, ДТП произошло в утром во вторник, 16 апреля. «По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу, а затем врезался в дерево. По факту ДТП проводится проверка», — отметила Поставничая.

По данным очевидцев, ДТП произошло за поселком Ольховатка. По предварительной информации, водителя зажало в салоне автомобиля.
авария
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a
# 1agafon_petrovich
деревья не оставляют водителям последнего шанса. там была еще машина мираторга покоцаная, точно виноват водитель из литвы?

Вчера, 20:16   ЦитироватьОтветить
60
Г
# 2Гость Роман
Знаю многих водителей из Литвы, все лихачи. Мираторг не причем.  Лабуса не вернёшь все равно.
Вчера, 20:29   ЦитироватьОтветить
01
Г
# 3Гость Гость
Гость Роман,
Эксперт сраный. Знает он 2 человек и уже выводы. А сколько мы знаем наших идиотов?
Вчера, 21:04   ЦитироватьОтветить
20
Ж
# 4Житель города
Рядом стояла машина Мираторг битая , при чем тут водители из Литвы -лихачи ??? У нас своих полно , кто гоняет......
Вчера, 23:39   ЦитироватьОтветить
10

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