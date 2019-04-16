В Гусевском районе в результате ДТП погиб водитель «Мерседеса». Об этом сообщил очевидец происшествия в Сообществе автомобилистов Калининграда и области.
Судя по снимкам, погибший водитель управлял автомобилем с регистрационным номером одной из стран Евросоюза. Информацию о гибели водителя «Новому Калининграду» подтвердили в пресс-службе регионального УМВД. Погибшим оказался гражданин Литвы 1959 года рождения.
Как уточнила глава пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая, ДТП произошло в утром во вторник, 16 апреля. «По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на встречную полосу, а затем врезался в дерево. По факту ДТП проводится проверка», — отметила Поставничая.
По данным очевидцев, ДТП произошло за поселком Ольховатка. По предварительной информации, водителя зажало в салоне автомобиля.
Недалеко от поселка Ольховатка в результате ДТП погиб водитель из Литвы
16 апреля 2019, 20:06авария
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