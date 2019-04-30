Житель Гусева обманул женщину из Челябинска, продав несуществующий компьютерный процессор

30 апреля 2019, 10:36

Оперативниками уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» совместно с сотрудниками отдела «К» регионального УМВД установлен злоумышленник, подозреваемый в хищении денежных средств путём мошеннических действий.



Установлено, что в октябре 2018 года 27-летняя жительница Челябинска увидела на популярном сайте объявление о продаже компьютерного процессора и перечислила неизвестному на банковскую карту в качестве оплаты 12 000 рублей. Спустя время, так и не дождавшись товара, женщина обратилась в полицию.



В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался безработный 23-летний житель Гусева, ранее судимый.



В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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