/ / / Полицейские задержали виновника ДТП, в котором погиб 15-летний подросток

Сотрудниками полиции задержан водитель, который совершил дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом в Озерском районе вечером 1 мая, об этом рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая. Как установили полицейские, 23-летний житель Черняховска сбил на ночной дороге подростка и скрылся с места происшествия. Тело 15-ти летнего школьника было обнаружено на рассвете 2 мая вблизи обочине.
Сотрудниками полиции незамедлительно были организованы все необходимые розыскные мероприятия. В городе Черняховске сотрудники ГИБДД остановили на дороге микроавтобус, в кузове которого находилось разбитое лобовое стекло и фара от автомобиля «Форда Транзит» с явными следами ДТП. Владелец микроавтобуса пояснил, что ремонтирует машину своего сына, который с его слов на днях сбил на дороге крупное домашнее животное. «С раннего утра второго мая по восьмое число включительно весь оперативный состав полиции Черняховского и Озерского районов был брошен на круглосуточный розыск водителя, сбежавшего с места смертельного ДТП.
После просмотра большого количества видеозаписей и опроса местных жителей, остановки и досмотра десятков транспортных средств удалось выйти на адрес беглеца. В его гараже был найден распиленный микроавтобус со следами ДТП. Но увидев полицейских водитель вновь попытался убежать, но теперь уже не на долго. Задержали 23-х летнего подозреваемого у его близкого друга. Как выяснилось у него никогда не было водительских прав», — пояснила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.
Полицейские во главе с начальником отделения полиции по Озерскому району подполковником полиции Максимом Корнейчуком задержали беглеца и доставили в дежурную часть для проведения следственных действий. Подозреваемый сознался в том, что сбил человека на дороге и от испуга уехал с места трагедии. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статье 264 Уголовного кодекса РФ. «Сейчас водитель задержан. На днях в отношении него судом будет избрана мера применения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — добавила Светлана Поставничая.
Полицейские задержали виновника ДТП, в котором погиб 15-летний подросток
9 мая 2019, 08:41авария
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