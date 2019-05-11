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Информационный сайт города Гусева

С начала года в регионе выявлено пять самовольных подключений к газовым сетям

11 мая 2019, 21:20
С начала года в регионе выявлено пять самовольных подключений к газовым сетям
С начала 2019 года в Калининградской области выявлено 5 случаев самовольного подключения к газовым сетям. Ко всем нарушителям были применены меры, предусмотренные действующим законодательством, в том числе в отношении гражданина, проживающего в Гусеве. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

42-летний мужчина сделал незаконную врезку в газопровод. Злоумышленник совершил преступление в январе 2019 года, чтобы похищать газ для бытовых нужд. Мужчина признал вину в совершении преступления. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража, совершённая из газопровода».

В компании напоминают, что в прошлом году были внесены изменения в Уголовный кодекс. В частности, вводится уголовная ответственность за самовольное подключение к системе газопотребления, если лицо ранее уже подвергалось административному наказанию за подобное деяние. Нарушителю грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного полугодового дохода. Также законом предусмотрены обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.
газ кража
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