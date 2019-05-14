Эдиль Эдиль
/ / / Житель Гусева предстанет перед судом за незаконную реализацию наркотических средств
Информационный сайт города Гусева

Житель Гусева предстанет перед судом за незаконную реализацию наркотических средств

14 мая 2019, 18:37
Житель Гусева предстанет перед судом за незаконную реализацию наркотических средств
Заместителем прокурора Калининградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Гусева Калининградской области. Он обвиняется в совершении 4-х преступлений, предусмотренных ч. 4, 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ и одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

По версии следствия обвиняемый является участником организованной преступной группы, состоящей из 4 жителей области, двое из которых на момент совершения преступлений отбывали наказание в местах лишения свободы, совершивших в 2018 году сбыты наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, и легализовавший денежные средства в сумме 2 млн. рублей, вырученных от продажи наркотиков.

Органами предварительного следствия установлено, что до 3 мая 2018 года обвиняемый, являясь наркопотребителем, вступил в организованную преступную группу из числа ранее знакомых лиц, также склонных к употреблению наркотических средств, целью которой являлось извлечение прибыли от незаконной реализации наркотиков — героина и карфентанила, на территории города Калининграда и области.

В период с мая по июнь 2018 года участники указанной организованной группы, посредством личных контактов, три раза незаконно реализовали наркотические средства в крупном и особо крупном размерах.

Данные наркотические средства изъяты сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Общий вес изъятых наркотических средств составляет 9,648 гр.

6 мая 2019 года уголовное дело направлено в Московский районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу.
наркотики
736 просмотров
0 голосов
Вектор Трейд Вектор Трейд
Другие новости по теме
Участники преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков, получили 42 года и 10 месяцев тюрьмы на четверых
Участники преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков, получили 42 года и 10 месяцев тюрьмы на четверых
Гусевским судом вынесен приговор участнице преступной группы, организовавшей незаконный оборот наркотических средств
Гусевским судом вынесен приговор участнице преступной группы, организовавшей незаконный оборот наркотических средств
Житель Гусевского района осужден за сбыт наркотиков и легализацию более 11,6 млн. рублей, полученных от продажи героина
Житель Гусевского района осужден за сбыт наркотиков и легализацию более 11,6 млн. рублей, полученных от продажи героина
Гусевским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о вымогательстве
Гусевским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о вымогательстве

Оставить комментарий

Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»