Житель Гусева предстанет перед судом за незаконную реализацию наркотических средств

14 мая 2019, 18:37

Заместителем прокурора Калининградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Гусева Калининградской области. Он обвиняется в совершении 4-х преступлений, предусмотренных ч. 4, 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ и одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.



По версии следствия обвиняемый является участником организованной преступной группы, состоящей из 4 жителей области, двое из которых на момент совершения преступлений отбывали наказание в местах лишения свободы, совершивших в 2018 году сбыты наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, и легализовавший денежные средства в сумме 2 млн. рублей, вырученных от продажи наркотиков.



Органами предварительного следствия установлено, что до 3 мая 2018 года обвиняемый, являясь наркопотребителем, вступил в организованную преступную группу из числа ранее знакомых лиц, также склонных к употреблению наркотических средств, целью которой являлось извлечение прибыли от незаконной реализации наркотиков — героина и карфентанила, на территории города Калининграда и области.



В период с мая по июнь 2018 года участники указанной организованной группы, посредством личных контактов, три раза незаконно реализовали наркотические средства в крупном и особо крупном размерах.



Данные наркотические средства изъяты сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.



Общий вес изъятых наркотических средств составляет 9,648 гр.



6 мая 2019 года уголовное дело направлено в Московский районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу.

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