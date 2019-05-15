/ / / Гусевский психоневрологический интернат проверило ФСБ

В Гусевском психоневрологическом интернате (подведомственен региональному министерству социальной политики) выявлены случаи закупки специфических препаратов для постояльцев учреждения, которые не являются по факту пациентами. При этом сами граждане получали препарат в меньшем количестве, чем было предписано назначениями врача. Соответствующую информацию озвучила в своем докладе на публичных слушаниях о правоприменительной практике территориального управления Росздравнадзора главный специалист отдела организации контроля в сфере предоставления медицинских услуг Инна Лазарчук, сообщается на сайте Rugrad.eu.
«Согласно письму управления ФСБ по Калининградской области, была проведена ведомственная проверка „Гусевского психоневрологического интерната“. В результате было установлено, что получателями социальных услуг в этом учреждении необходимые лекарственные препараты, такие как „Циклодол“, давались в меньшем количестве, чем были выписаны в льготных рецептах. Учреждение закупало лекарственные препараты как за счет личных средств получателей услуг, так и по льготным рецептам», — сообщила Лазарчук.
Согласно данным портала государственных закупок, психоневрологический диспансер официально закупки лекарственных средств не производил. Это может означать, что препараты приобретались сотрудниками учреждения в аптеках города. Названный Инной Лазарчук препарат «Циклодол» считается сильнодействующим препаратом и подлежит особому хранению и учету.
В ее докладе также была озвучена информация о том, что по результатам проверки возбуждены дела. В правоохранительных органах эти сведения к настоящему моменту не подтвердили.
Вице-премьер правительства области по социальным вопросам Илья Баринов сообщил, что не владеет информацией о каких-либо проверках, где были выявлены нарушения, связанные с оборотом и закупкой лекарственных препаратов.
В то же время Баринов сообщил, что в марте в «Гусевском психоневрологическом интернате» проводилась проверка Росздравнадзора. Она выявила нарушения, связанные с оснащением учреждения. Согласно данным доклада Лазарчук, в начале года подобные проверки прошли во всех учреждениях психоневрологического профиля области. И все они показали те или иные нарушения.
«Росздравнадзор выявил нарушения, связанные с оснащением гусевского интерната. Это, чтобы вы понимали, отсутствие шкафа медицинского, кушетки, набора пахучих веществ, вот такого плана. Росздравнадзор в соответствии с этими нарушениями обратился в суд, и 13 мая мировой судья Гусевского городского округа счел эти нарушения незначительными. Всё, что касается какой-то закупки лекарственных средств, ни в одном акте проверки Росздравнадзора ничего не отражено. Никаких замечаний в отношении конкретно этого учреждения, информации о замечаниях со стороны каких-либо органов мы не имеем. Единственное, что мы имеем, — решение мирового судьи и итоги проверки Росздравнадзора, которая проходила в марте. О других проверках нам не известно, может быть, были неофициальные проверки, а может быть, вы не теми источниками информации пользуетесь», — прокомментировал Илья Баринов.
По его данным, мировой суд вынес директору «Гусевского психоневрологического интерната» замечание и освободил его от административной ответственности. Директором интерната с 2013 года работает Андрей Кривозубов. Кривозубов был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в посёлке Липово, уроженцем которого является бывший губернатор Калининградской области и действующий полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.
Некоторое время Кривозубов работал в коммерческих предприятиях, связанных с производством сантехнических работ. А в 2009–2010 годах человек с такими персональными данными возглавлял муниципальную службу заказчика-застройщика в администрации Гусева. В том числе курировал строительство школы, при котором были допущены злоупотребления, легшие в основу обвинения против Галины Силенко, возглавившей администрацию Гусева после назначения Цуканова губернатором.
Гусевский психоневрологический интернат проверило ФСБ
15 мая 2019, 11:35
Психоневрологический интернат ФСБ
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