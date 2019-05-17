В Гусевский суд поступило уголовное дело в отношении лже-целительницы, которая под видом снятия порчи похитила у потерпевшей ювелирные изделия.
По версии следствия, в феврале 2017 года обвиняемая в квартире по ул. Железнодорожной в городе Гусеве под видом оказания целительских услуг сообщила потерпевшей о наличии у нее порчи, после чего предложила совершить обряд ее снятия путем очищения находящихся на потерпевшей золотых украшений. Доверчивая девушка передала мошеннице ювелирные изделия. В результате потерпевшей был причинен значительный материальный ущерб на сумму более 65 000 рублей.
Действия подсудимой следствием квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.
Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 20 мая 2019 года.
В Гусеве судят лже-целительницу, снявшую порчу вместе с украшениями
17 мая 2019, 13:42
суд мошеничество
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