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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве судят лже-целительницу, снявшую порчу вместе с украшениями

17 мая 2019, 13:42
В Гусеве судят лже-целительницу, снявшую порчу вместе с украшениями
В Гусевский суд поступило уголовное дело в отношении лже-целительницы, которая под видом снятия порчи похитила у потерпевшей ювелирные изделия.

По версии следствия, в феврале 2017 года обвиняемая в квартире по ул. Железнодорожной в городе Гусеве под видом оказания целительских услуг сообщила потерпевшей о наличии у нее порчи, после чего предложила совершить обряд ее снятия путем очищения находящихся на потерпевшей золотых украшений. Доверчивая девушка передала мошеннице ювелирные изделия. В результате потерпевшей был причинен значительный материальный ущерб на сумму более 65 000 рублей.

Действия подсудимой следствием квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 20 мая 2019 года.
суд мошеничество
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Р
# 1Роландас
За что судить разводилу если потерпевшая сама лох? 
Сегодня, 16:24   ЦитироватьОтветить
20

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