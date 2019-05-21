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В Гусеве полицейские задержали горожанина, обманувшего жителя Камчатки через интернет

21 мая 2019, 13:45
В Гусеве полицейские задержали горожанина, обманувшего жителя Камчатки через интернет
В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» поступило заявление от 29-летнего жителя Камчатского края, который сообщил, что он стал жертвой мошенника. Мужчина рассказал, что в сети интернет нашел объявление о продаже видеокарты. Связавшись с подозреваемым, потерпевший перевел деньги в сумме 14 600 рублей, ожидая посылки. После получения денежных средств злоумышленник выключил телефон, перестав выходить на связь.

Проверку по данному заявлению начали оперуполномоченные уголовного розыска совместно с сотрудниками отдела «К». Сотрудники полиции установили IP-адрес, с которого было размещено объявление, а также лицо, на которое зарегистрирована банковская карта и на которую были перечислены деньги. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 24-летний местный житель.

Следователи полиции возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция по данной статье — 5 лет лишения свободы.
мошеничество
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