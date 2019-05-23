Случаи со смертельным исходом из-за конфликта между постояльцами Гусевского психинтерната

23 мая 2019, 10:17

В наше распоряжение попали копии уголовных дел по составам преступлений, совершенных в Гусевском психоневрологическом интернате, информация о которых ранее не извещалась. В 2016 и 2017 годах из-за внутреннего конфликта между постояльцами учреждения были смертельные исходы.



Первый случай смерти пациента произошёл летом в 2016 году в результате бытового конфликта между двумя постояльцами учреждения. Один из участников конфликта нанёс второму удары в область головы и груди. Пострадавший был доставлен в Гусевскую больницу. Через несколько часов после обследования его в полусознательном состоянии привезли назад в интернат. Утром на следующий день в коматозном состоянии пострадавшего опять доставили в больницу, где он скончался в реанимации примерно через две недели. У него были обширные кровоподтеки на голове и переломы двух ребер. Причиной смерти стала закрытая тупая черепно-мозговая травма.



Второй случай смерти произошел весной 2017 года. Один из пациентов из-за чувства личной неприязни избил другого пациента. Пострадавший был доставлен в Гусевскую больницу, где через несколько дней скончался. У него были активные кровоподтеки на голове, а также перелом лобно-скулового сочленения и переломы верхней и нижней челюстей. Смерть пострадавшего также наступила в результате закрытой тупой черепно-мозговой травмы.



В обоих случаях виновные не понесли уголовного наказания из-за психических расстройств.

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