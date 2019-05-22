Житель Гусева задержан за продажу через интернет несуществующей видеокарты

22 мая 2019, 18:06

В МО МВД России «Гусевский» поступило заявление о хищении денег от 32-летнего жителя Московской области. Мужчина пояснил, что в феврале 2019 года решил приобрести компьютерную видеокарту и выбрал соответствующее объявление на популярном интернет-сайте. Полицейские выяснили, что потерпевший перевёл на банковскую карту продавца оплату в размере 3 000 рублей, но в назначенный срок заказ не получил.



В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции получили информацию о движении по счетам денежных средств и установили, что к совершению мошеннических действий причастен безработный 32-летний житель Гусева, ранее неоднократно судимый, в том числе за аналогичные преступления.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ «Мошенничество», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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