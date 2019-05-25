Жительница Гусева из-за ревности написала оскорбление на автомобиле соперницы

25 мая 2019, 12:25

С заявлением в дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратилась 33-летняя горожанка. Девушка сообщила полицейским, что неизвестный повредил лакокрасочное покрытие принадлежащего ей автомобиля. Ущерб составил 15 000 рублей.



На место происшествия прибыли участковые уполномоченные полиции, которые начали проверку по данному заявлению. В ходе осмотра было установлено, что на машину потерпевшей из баллончика распылили краску. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что оскорбление на лобовое стекло и полосу вдоль всего кузова автомобиля из ревности нанесла 27-летняя жительница Гусева. Девушка была доставлена в отдел полиции для разбирательства.



В отношении злоумышленницы дознаватели полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение имущества». Максимальное наказание предусмотренное санкцией данной статьи лишение свободы на срок до 2 лет.

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